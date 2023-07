Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, le verdict est déjà tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voir Kylian Mbappé quitter le PSG cet été n'est pas impossible. Les dirigeants parisiens ont la volonté de le vendre afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine. Pour le remplacer, le club penserait à un autre international français : Ousmane Dembélé. Mais le joueur du FC Barcelone a déjà fait connaître ses intentions.

Hors de question pour le PSG de voir partir libre Kylian Mbappé en 2024. Le club parisien envisage une décision radicale pour éviter ce scénario, celle de vendre sa star dès cet été. D'ailleurs, le Qatar aurait déjà commencé à se pencher sur sa succession.

Mbappé : Incroyable, le PSG reçoit déjà une offre surréaliste https://t.co/Cs51xwIjLO pic.twitter.com/jXyCx7DXfm — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Dembélé, remplaçant de Mbappé ?

A en croire Foot Mercato , Doha a fait d'Ousmane Dembélé sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. Mais annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du club parisien, l'international français a toujours été clair.

« Il n’y a rien avec le PSG »