Mbappé : Il prédit le pire pour le PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que les relations avec Kylian Mbappé se sont largement refroidies ces dernières semaines, le PSG s'active en coulisses pour mener comme bon lui semble l'avenir de la superstar. À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé envisage d'aller au bout de celui-ci et s'engager libre où il le souhaite. Les dirigeants parisiens ouvre clairement la porte à un départ cet été. L'agent français Bruno Satin ne voit pas le PSG faire un jackpot.

Qui l'eut cru il y a un an ? Tout juste prolongé par le PSG, Kylian Mbappé avait alors tourné le dos notamment au Real Madrid afin de poursuivre l'aventure parisienne. Quelques mois plus tard, les cartes sont totalement rebattues et le club de la capitale se retrouve face à un Kylian Mbappé en position de force à un an de la fin de son contrat.

Luis Enrique débarque au PSG, ses premières victimes sont connues https://t.co/SUlTbMoSNj pic.twitter.com/hsE9fFyX45 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Un transfert à 150M€ pour Mbappé ?

Intérrogé par L'ÉQUIPE, l'agent français Bruno Satin révèle le prix auquel le PSG peut espérer vendre Kylian Mbappé : « Il y a certes la durée de contrat qui entre en ligne de compte, mais dans le cas d'un garcon comme Kylian, il n'y a pas que cela », déclare l'agent. D'après Bruno Satin, le prix de Mbappé serait d'environ 150M€. Une somme qui peut paraître très élevée pour un joueur à qui il reste seulement un an de contrat mais les dirigeants du club de la capitale en attendent plus.

Une faible concurrence qui va jouer des tours au PSG