Mbappé : A quel prix le PSG doit-il le vendre ? 

Que ce soit Kylian Mbappé ou le PSG, chacun a donc exposé sa position sur le feuilleton de cet été. Alors que le Français ne veut pas prolonger mais espère rester la saison prochaine, le club de la capitale ne veut pas le perdre gratuitement. Ainsi, comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi, la porte pourrait s’ouvrir pour le transfert de Mbappé lors de ce mercato estival. Reste à savoir à quel prix doit être fixé le transfert.

Cet été encore, le marché des transferts vibre au rythme du dossier Kylian Mbappé. Un an après sa prolongation avec le PSG, le Français fait à nouveau parler de lui. Tout est parti d’une lettre envoyée à la direction parisienne dans laquelle Mbappé exprimait son désir de ne pas prolonger jusqu’en 2025. De quoi déclencher la colère du PSG, ne voulant pas laisser partir son joyau librement à l’été 2024. Nasser Al-Khelaïfi l’a ainsi bien expliqué : Mbappé doit prolonger avec le PSG, sans quoi il sera mis en vente cet été.

Entre 200 et 250M€ ?

Tandis que Kylian Mbappé ne changerait toujours pas de position et ne voudrait pas prolonger au PSG, un transfert cet été semble donc se préciser. Mais c’est encore loin d’être une réalité. En effet, l’opération Mbappé pourrait atteindre des sommets. Pas question pour le club de la capitale de brader l’international français, bien qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. Alors que le PSG avait déboursé 180M€ pour recruter Mbappé, on voudrait récupérer au moins 200M€. Selon les informations du Parisien , les prix annoncés au PSG oscilleraient entre 200 et 250M€ pour le natif de Bondy.

Quel club peut payer Mbappé ?

Le PSG espère donc toucher le gros lot avec Kylian Mbappé. Une autre question sera alors de savoir quel club pourrait s’aligner sur un tel montant. Concernant l’avenir du Parisien, on regarde forcément au Real Madrid, mais voilà que selon les différents échos, la Casa Blanca n’aurait actuellement pas les reins assez solides pour assumer une telle opération économique. En revanche, Liverpool pourrait répondre aux attentes. En Espagne, il a été annoncé que les Reds proposaient 200M€ au PSG.



