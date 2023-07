Mbappé - PSG : Enorme surprise pour son prochain club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le scénario prend forme. Le PSG envisage sérieusement de se séparer de Kylian Mbappé cet été, surtout si ce dernier refuse de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. En cas de départ, l'option Real Madrid pourrait revenir sur la table, mais une autre option est évoquée en Espagne. Et elle mène en Angleterre.

« Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat » . Face aux journalistes, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré clair au sujet de Kylian Mbappé. Sauf que le joueur n'envisage pas d'étirer son bail avec le PSG, ce qui pourrait précipiter son départ.

Le Real Madrid prêt à passer son tour ?

En Espagne, le Real Madrid suivrait sa situation, mais n'a pas poussé les discussions avec le joueur. « L'accord de Florentino avec Mbappé n'était pas cette année, mais l'année prochaine. Le Real Madrid attend et n'a de contact qu'avec la mère de Mbappé, ils ne veulent pas parler au PSG ni leur envoyer d'offre » a lâché Josep Pedrerol, présentateur d 'El Chiringuito.

Un transfert en Premier League ?