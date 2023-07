Mercato : Incroyable, l’OM loupe une plus-value inattendue

Thibault Morlain

Pour Luis Suarez, l’aventure à l’OM a viré au flop. Le voilà d’ailleurs depuis peu comme un joueur d’Almeria à part entière. Après un prêt de 6 mois au sein du club espagnol, l’attaquant colombien a été transféré pour 8M€. L’OM est donc quelque peu retombé sur ses pattes avec Suarez, mais voilà qu’un plus gros chèque aurait pu être récupéré. Explications.

Bien que Pablo Longoria réussisse à faire de gros coups sur le marché des transferts, le président de l’OM se loupe également parfois. Ça a été le cas l’été dernier avec le transfert de Luis Suarez. Précédemment à Grenade, l’attaquant colombien a été acheté pour 10M€. Mais voilà que ça a a rapidement viré au fiasco. Ainsi, dès le dernier mercato hivernal, Suarez a été prêté à Almeria, un prêt assorti d’une option d’achat.

L’OM récupère 8M€

Et désormais, Luis Suarez n’est officiellement plus un joueur de l’OM. Alors que l’option d’achat d’Almeria était soumise au maintien en Liga et que le club espagnol va rester dans l’élite, le Colombien a donc été acheté définitivement. Montant de l’opération : 8M€. L’OM a réussi à récupérer une partie de son investissement, mais ça aurait pu être encore plus…

15M€ déjà refusés pour Luis Suarez