Le clash éclate, la mère de Mbappé insulte le boss du PSG

Thibault Morlain

Ce mercredi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, il a bien évidemment été question de l’avenir de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi a alors profité de l’occasion de mettre une énorme pression sur le numéro du club de la capitale. Forcément, les propos du président du PSG ne sont pas passés inaperçus, mais ils n’ont visiblement pas été du goût de Fayza Lamari, mère de Mbappé.

La présentation de Luis Enrique comme nouvel entraîneur du PSG n’aura donc pas éclipsé le feuilleton Kylian Mbappé. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir du crack de Bondy est au centre de toutes les discussions. Ça a donc également été le cas à l’arrivée de l’Espagnol. Alors que Luis Enrique a été assez vague sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi n’a lui en revanche pas pris de pincettes à propos de Mbappé et de sa volonté de ne pas prolonger jusqu’en 2025.

La colère d’Al-Khelaïfi pour Mbappé

Devant les journalistes présents pour l’occasion, Nasser Al-Khelaïfi a alors mis un énorme coup de pression à Kylian Mbappé : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement. C’est impossible. C'est un club français. Je suis sûr qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde ».

Le PSG ment-il ?