PSG : La maire de Paris plombe une énorme opération du Qatar

Pierrick Levallet

QSI pourrait bien être rejoint par d'autres investisseurs au PSG prochainement. Les dirigeants parisiens seraient ouverts à l'arrivée d'autres actionnaires au sein du club de la capitale. Néanmoins, l'opération de QSI bloquerait à cause du rachat du Parc des Princes, Anne Hidalgo ne souhaitant pas bouger de ses positions face au Qatar.

Propriétaire du PSG à 100% depuis 2012, QSI pourrait bien ne plus être le seul actionnaire du club d’ici quelques mois. Les dirigeants parisiens ont ouvert la porte à de nouveaux investisseurs. Mais pour le moment, un certain malaise règnerait dans les négociations à cause du rachat du Parc des Princes comme Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir.

«Les investisseurs sont embêtés par rapport au stade»

« Nous avons des investisseurs, nous discutons avec eux. Mais si vous en connaissez d’autres, dites-le nous (rires). Mais ils sont embêtés par rapport au stade. Partout où vous allez, les grands clubs possèdent leur stade » a expliqué le président du PSG dans un entretien pour Le Parisien . Jusqu’à présent, les pourparlers sont bloqués entre le club de la capitale et Anne Hidalgo.

«On peut se rencontrer n’importe quand»