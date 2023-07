«L’un des meilleurs au monde» : Le PSG s’enflamme pour son dernier coup

Alexis Brunet

Après des semaines de négociations, Christophe Galtier a quitté le PSG. Le club de la capitale n'a pas traîné pour annoncer son successeur, Luis Enrique. Le désormais nouveau coach parisien s'est engagé jusqu'en 2025, et il a officiellement été présenté ce mercredi 5 juillet. Il était accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas tari d'éloges sur l'Espagnol.

Le PSG est entré dans une nouvelle ère. Fini Christophe Galtier, maintenant c'est Luis Enrique qui sera le coach du club de la capitale. L'Espagnol retrouve un banc de club, depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Il avait tout de même entraîné depuis, il était le sélectionneur de l'Espagne jusqu'en 2022.

Nasser Al-Khelaïfi dithyrambique sur Luis Enrique

En recrutant Luis Enrique, le PSG signe un gros coup. L'Espagnol est un coach expérimenté, passé par des grands vestiaires, et qui a déjà remporté la Ligue des Champions. C'était en 2015, avec le FC Barcelone, et un certain Neymar. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs congratulé son nouvel entraîneur lors de sa présentation à la presse ce mercredi 5 juillet. « C’est l’un des meilleurs coachs au monde. Pas pour ce qu’il a gagné, mais comment il joue au foot, pour son style. (…) C’est l’un des meilleurs coachs du monde, il a fait un travail incroyable. Le fait qu’il vienne, c’est formidable. Aujourd’hui, on a de l’ambition. »

Mbappé - PSG : Il annonce en direct la fin du feuilleton ! https://t.co/TSF1ULsX36 pic.twitter.com/B49q9xiQZ4 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Le mercato va enfin se décanter

L'arrivée de Luis Enrique va enfin lancer le mercato du PSG. Six joueurs auraient déjà signé avec Paris, mais le club de la capitale attendait de nommer son nouvel entraîneur pour communiquer sur le sujet. Les officialisations devraient donc tomber dans les prochains jours.