Luis Enrique débarque au PSG, il vide son sac

C'est désormais officiel, Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Le technicien espagnol succède à Christophe Galtier, dont le départ a été officialisé ce mercredi. Présenté à la presse, l'ancien coach du FC Barcelone a livré ses impressions et donné quelques indices sur sa méthode et sur le style qu'il souhaite développer au PSG.

Après de longues minutes d'attente, Luis Enrique a, enfin, été intronisé comme nouvel entraîneur du PSG. L'ancien coach du FC Barcelone prend la place de Christophe Galtier, remercié après un an de bons et loyaux services. Les premiers mots de Luis Enrique ont été pour ses dirigeants, notamment Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Luis Enrique s'enflamme après son arrivée

« Tout d’abord, je vais remercier le club, le propriétaire, le président et le directeur sportif pour la confiance accordée en moi. Je suis ravi d’être ici. J’espère pouvoir rendre cette confiance avec es trophées importants. Je ne parle pas français, mais j’ai commencé à l’étudier » a lâché Luis Enrique en conférence de presse. Au site du PSG, il a tenu un discours similaire : « Je suis ravi d’arriver à Paris pour y vivre une nouvelle expérience. C’est tellement excitant de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre dans cette ville, d’apprendre une nouvelle langue et surtout d’entraîner le PSG . »

« Peu de personnes peuvent prétendre à ce projet »

Selon lui, les négociations avec la direction parisienne ont été simples. « Tout a été très simple, en moins de 5 minutes, on a commencé à parler des choses qu’on pouvait faire, leurs projets, ce qu’ils m’offrent. Peu de personnes peuvent prétendre à ce projet » a confié Luis Enrique, avant d'évoquer sa méthode et son style de jeu.

Luis Enrique annonce déjà la couleur