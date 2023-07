Éjecté par le PSG, il provoque un gros bras de fer

Jean de Teyssière

Arrivé en 2019 au PSG, Mauro Icardi avait tout de la bonne pioche. D'autant plus que du point de vue statistique, sa première saison avec le PSG est réussie, avec 20 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Ensuite, ses performances ont baissé et Icardi a plus fait parler de lui en dehors des terrains avec sa femme, Wanda Nara. Prêté à Galatasaray cette saison, l'Italien revient au club mais ne devrait pas y rester puisque deux clubs se le disputent : l'AC Milan et Al-Shabab.

Le mercato du PSG devrait aussi s'enflammer du côté des départs. Avec déjà ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos officialisés, d'autres indésirables pourraient vite suivre. Comme Mauro Icardi, auteur d'une belle saison avec Galatasaray mais qui n'a tout de même pas convaincu le PSG de ne réintégrer dans l'effectif la saison prochaine. Et heureusement pour les deux camps, une solution devrait être rapidement trouvée.

Al-Shabab propose 80M€ à Icardi

Récemment, il était question qu'un club venant d'Arabie saoudite, Al-Shabab propose la somme de 20M€ au PSG pour s'attacher les services de Mauro Icardi, à qui on aurait promis un contrat de 80M€ sur deux ans. Mais l'Italien a aussi la cote en Italie, puisque l'AC Milan ne semble pas lâcher l'affaire même si elle se complique.

Le PSG claque 60M€, l'annonce est imminente https://t.co/3wnZXsYWKv pic.twitter.com/b7llkm2lUh — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Wanda Nara pousse pour l'AC Milan