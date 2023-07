Transferts : Le PSG lâche 160M€ sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein cœur d'un mercato qui s'annonce crucial pour le PSG, mais aussi pour Luis Campos à titre individuel, rien n'est officiel jusque-là pour le club de la capitale. Et pourtant, si rien n'a été annoncé, cela ne signifie pas pour autant que le PSG est inactif en coulisses. Bien au contraire même puisque 160M€ auraient déjà été investis.

Après une saison poussive, notamment à cause d'un mercato globalement décevant, le PSG n'a plus le droit à l'erreur et un homme est particulièrement attendu au tournant : Luis Campos. Après avoir réalisé un recrutement qui n'a pas porté ses fruits l'été dernier, le Portugais sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que son mercato doit permettre au PSG de réaliser une grande saison.

Le PSG a déjà lâcher 160M€ sur le mercato

Mais pour le moment, aucune arrivée n'a été officialisée. De quoi susciter de l'inquiétude ? Pas réellement. Et pour cause, si le PSG n'avait aucune annonce, cela ne signifie pas pour autant que Luis Campos est inactif, bien au contraire. En effet, comme le rappelle L'EQUIPE , Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour se sont déjà engagés libres avec le PSG, tandis que les transferts de Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Lucas Hernandez seraient également bouclés. Si l'on ajoute les 35M€ de l'option d'achat d'Hugo Ekitike, le club de la capitale a donc déjà investi 160M€ sur le mercato. Le tout sans officialisation.

D'autres recrues vont arriver