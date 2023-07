PSG : Galtier se plante, le Qatar prend une décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que poussive, Christophe Galtier ne sera pas conservé par le PSG. Choisi par Luis Campos, le technicien français aurait trouvé un accord pour la résiliation de son contrat et pour le remplacer, Doha a décidé de reprendre les choses en mains, en optant pour Luis Enrique qui sera présenté à la presse ce mercredi.

Arrivé sur le banc du PSG il y a tout juste un an, Christophe Galtier a d'abord fait taire ses détracteurs avec une première partie de saison globalement aboutie... jusqu'à la Coupe du monde. Et après le Mondial, tout a basculé. Le fond de jeu a déçu, tout comme les résultats avec notamment l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais également celle en Coupe de France au même stade de la compétition face à l'OM.

Galtier va quitter le PSG

Par conséquent, le PSG a tranché et a décidé de ne pas conserver Christophe Galtier dont le contrat courrait pourtant jusqu'en 2024. Les deux parties auraient trouvé un accord et le club de la capitale devrait verser entre 9 et 10M€ d'indemnité de licenciement à son futur ex-coach ainsi qu'à son adjoint Thierry Oleksiak. Place désormais à l'arrivée de son successeur qui sera, sans surprise, Luis Enrique.

Doha a repris la main pour le choix du coach