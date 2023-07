Les tensions se multiplient, c’est le feu au PSG

Axel Cornic

L’échec de Christophe Galtier c’est aussi l’échec de Luis Campos, choisi il y a un an par les propriétaires du Paris Saint-Germain pour piloter le nouveau projet. Ainsi, la position du Portugais s’est grandement fragilisée, avec les envies de départ de Kylian Mbappé qui n’ont pas du tout arrangé les choses. Ainsi, cette intersaison semble déjà cruciale...

De sa propre voix, Luis Campos a avoué que son premier mercato a été raté. Il faut dire qu’il n’a pas su régler les dossiers chauds du PSG ! Le Portugais s’est en effet fait balader pendant des semaines par le dossier Milan Skriniar et même si désormais il a raflé la mise, c’est un an trop tard. Sans parler de la recherche d’un attaquant de pointe, qui n’est toujours pas arrivé à Paris.

Le mercato du PSG traîne, le Qatar passe à l’action https://t.co/Tz7PPdwm9H pic.twitter.com/Oz7RzuFuiL — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Luis Enrique est attendu au PSG

Ainsi, avec le départ programmé de Christophe Galtier, qu’il avait lui-même choisi, Luis Campos est en première ligne et cet été est donc un véritable tournant de sa mission parisienne. A en croire L’Equipe , tout ne se passerait pas au mieux au sein du PSG, puisque Campos pourrait avoir quelques désaccords avec le nouvel arrivant Luis Enrique. C’est notamment le cas avec la formation du futur staff.

Campos souhaiterait lui imposer Sacramento

D’après les informations du quotidien, l’architecte du PSG souhaiterait imposer au nouvel entraineur Joao Sacramento. Ce dernier était l’adjoint de Christophe Galtier au LOSC avant de suivre José Mourinho à Tottenham et à l’AS Roma, pour ensuite retrouver son ancien collaborateur au PSG en début de saison dernière. Galtier va partir, mais Campos insisterait pour le garder aux côtés de Luis Enrique, qui ne serait pas forcément conquis.

Spinelli va partir, nouveau désaccord