Luis Enrique débarque au PSG, une date est annoncée !

Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de doute concernant l’identité du prochain entraîneur du PSG. Après un an, Christophe Galtier va prochainement être viré et c’est Luis Enrique qui va le remplacer sur le banc parisien. Rien n’est toutefois encore officiel avec le technicien espagnol, mais cela ne serait qu’une question de jours.

Le feuilleton du nouvel entraîneur touche à sa fin au PSG. Alors que cela fait maintenant plusieurs semaines qu’on sait que Christophe Galtier va être démis de ses fonctions, la question était de savoir qui serait son successeur à Paris. Longtemps, il a été question d’une arrivée de Julian Nagelsmann. Mais alors que ça a capoté avec l’Allemand, le PSG s’apprête finalement à accueillir Luis Enrique.

Rendez-vous le 6 juillet pour Luis Enrique

Ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique va donc reprendre du service au PSG. Tout semble aujourd’hui réglé entre l’Ibérique et le club de la capitale. Ne manque désormais plus que l’officialisation. Alors que le PSG doit en parallèle trouver un accord pour le licenciement de Galtier, ça va prochainement se régler. Selon les informations du Parisien , la nomination de Luis Enrique serait pour ce jeudi, le 6 juillet.

Le mercato du PSG va être débloquer

Le compte à rebours est désormais lancé pour l’arrivée de Luis Enrique au PSG. Et une fois que cette officialisation tombera, le club de la capitale devrait se presser pour annoncer ses premières recrues. Ainsi, les officialisations de Milan Skriniar, Marcos Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee et Cher Ndour pourraient rapidement suivre.