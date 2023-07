Incroyable, Galtier bloque un transfert au PSG

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier n'en a toujours pas terminé avec le PSG. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Luis Campos l'a jugé incapable à poursuivre pour la saison à venir. Luis Enrique devrait logiquement le remplacer mais aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et Galtier. De ce fait, le Marseillais bloque un gros transfert.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », avait lâché Christophe Galtier en fin de saison. L'entraineur parisien se mentait sans doute à lui-même car son licenciement ne faisait aucun doute. C'est à la suite d'une réunion avec Luis Campos où il est arrivé le visage marqué que Galtier a appris la fin de son aventure avec le club de la capitale comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Mais pour le moment, rien n'est réglé entre les deux parties.

PSG : Coup de théâtre, le transfert d’une star tombe à l’eau https://t.co/j3FWdud6OM pic.twitter.com/1nNq5q96RE — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Galtier bloque Enrique...

Le successeur de Christophe Galtier se nomme Luis Enrique. L'ancien coach du Barça devrait prendre les rênes de la formation parisienne mais son arrivée n'a toujours pas été officialisée, la faute à Christophe Galtier. Le champion de France réclame des indemnités pour quitter le club de la capitale mais le dossier traine.

...et Ugarte !