Mercato : C’est fait, le PSG a trouvé son meilleur allié

Si de nombreuses arrivées sont annoncées depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain va surtout devoir vendre, avec une liste très longue d’indésirables et de candidats au départ. Ça tombe bien, Luis Campos va pouvoir compter sur son compatriote Jorge Mendes, qui pourrait bien être le point central de tout le mercato parisien.

On ne peut pas vraiment dire que le travail opéré par Luis Campos depuis son arrivée soit parfait. Le dirigeant portugais avait lui-même avoué que son premier mercato au PSG a été raté et celui-ci revêt donc une importance toute particulière, surtout avec le départ de Lionel Messi et les turbulences autour de Kylian Mbappé.

Le PSG va bientôt annoncer ses premières recrues, mais...

Dans les prochains jours du mois de juillet, on devrait voir les premières recrues débarquer, avec notamment Milan Skriniar. Ce dernier attend depuis janvier dernier, lorsqu’il a informé l’Inter qu’il ne prolongerait pas son contrat pour rallier le PSG. Mais il ne devrait pas être la seule arrivée à 0€, puisque le PSG devrait bientôt accueillir Marco Asensio, une piste que nous vous annoncions en exclusivité sur le10sport.com.

« C’est dans quel catalogue ces joueurs-là ? »

Mais il en faudra plus pour changer l’avis de Daniel Riolo ! Au micro de RMC Sport , il a en effet pointé du doigt le mercato de Campos, sous entendant qu’il ne recrutait que dans un certain « catalogue ». « Kovacic à Manchester City donc … et Brozovic ? Il reste à l’Inter ? » a ironisé le journaliste et éditorialiste, dans l’ After Foot . « C’est dans quel catalogue ces joueurs-là ? Si quelqu’un peut envoyer ce catalogue là à la PSG Factory, d’avance merci ».

Luis Campos a appelé son ami à l’aide

S’il ne l’a pas nommé, Riolo parlait clairement de Jorge Mendes, agent d’Asensio... mais également de Manuel Ugarte, de Joao Félix, de Gonçalo Ramos et de Bernardo Silva, tous des cibles annoncées du PSG. Proche de Luis Campos, celui qui a longtemps géré la carrière de Cristiano Ronaldo fait donc le mercato parisien dans le sens des arrivées... mais pourrait également aider le club à boucler quelques départs !

