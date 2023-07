Le PSG provoque une étonnante colère sur le mercato

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Marco Asensio est officiellement libre de tout contrat. L’Espagnol en a fini avec le Real Madrid, mais il ne va pas rester longtemps dans cette situation. D’ici peu, le PSG devrait officialiser l’arrivée d’Asensio. Une arrivée à moindre coût donc pour le club de la capitale, qui n’aurait pas manqué de donner un certain goût amer… à l’Atlético de Madrid.

D’ici peu, le PSG devrait officialiser les arrivées de nombreux renforts. On devrait alors retrouver les noms de Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee et Marco Asensio. Pour ce qui est de l’Espagnol, il débarquera alors libre du Real Madrid. Son contrat ayant expiré avec les Merengue, Asensio devrait poursuivre sa carrière au PSG et voilà que ça ne plairait pas à tout le monde.

L’Atlético de Madrid fulmine…

Et c’est l’Atlético de Madrid qui grognerait en coulisses en voyant Marco Asensio rejoindre le PSG. C’est ce qu’explique Marca . En effet, les Colchoneros n’auraient pas forcément apprécié voir Jorge Mendes placer le désormais ancien joueur du Real Madrid à Paris. La raison ? Cela pourrait constituer un frein pour Joao Félix, alors que le PSG est également l’un des points de chute possible pour l’attaquant portugais.

Joao Félix au PSG ? Ça dépend de Neymar

Il n’empêche que tout resterait encore possible pour Joao Félix au PSG. En Espagne, on explique que le Portugais ne voudrait plus rejouer pour l’Atlético de Madrid et pour ce qui est d’un transfert chez les champions de France, tout pourrait dépendre de Neymar. Si le Brésilien venait à partir, Joao Félix pourrait être son successeur.