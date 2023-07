Nouveau transfert imminent au PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG n'a toujours pas officialisé la moindre recrue, les dirigeants parisiens pourraient bien multiplier les annonces dans les jours à venir. Les discussions pour Kang-in Lee, le joueur de Majorque, seraient en passe d'être finalisées. Visiblement, il ne manquerait plus que quelques détails pour que l'annonce de son transfert à Paris tombe.

Le mercato de l'été dernier de Luis Campos ne lui laisse plus beaucoup de crédit. Pour ce recrutement, le conseiller sportif du PSG se sait très attendu. En ce sens, il accélère depuis quelques semaines afin de renforcer l'effectif du club de la capitale. Ses très bonnes relations avec Jorge Mendes l'amènent à faciliter certaines opérations. Lee Kang-In, joueur de Majorque, en est le symbole.

Le PSG recalé, Mourinho refuse une offre de 96M€ https://t.co/fWyJN5N7fQ pic.twitter.com/S2Yo11u8t4 — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Lee Kang-In, deal ficelé

Doté d'une qualité de dribbles largement au dessus de la moyenne, avec un taux de réussite parmi le plus élevé en Europe, Lee Kang-In voit son avenir s'écrire au sein du PSG. Selon Fabrizio Romano , le joueur de Majorque est en passe de boucler son arrivée dans le club parisien. Les discussions entre les deux clubs ont abouti à un accord. Les différents test médicaux ont d'ores et déjà été réalisés. Il ne manque plus que la signature du joueur de 22 ans pour qu'il devienne officiellement un joueur du PSG. Un montant autour de 20M€ est évoqué pour le transfert du milieu de terrain offensif coréen.

Annonce imminente ?

Le PSG a d'ores et déjà bouclé l'arrivée de nombreux joueurs. À l'instar de la situation du Sud-Coréen où le dossier serait bouclé, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou encore Cher Ndour attendent tous la communication officielle du club de la capitale. La reprise de l'entrainement le 10 juillet prochain devrait permettre l'officialisation de l'ensemble de ces transferts afin que les joueurs en question effectuent leurs premiers pas avec l'ensemble du groupe de Luis Enrique.