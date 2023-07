C'est annoncé, le PSG s'attaque à «l'un des trois meilleurs du monde»

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque cet été, le PSG voudrait boucler le transfert d'Harry Kane. Selon Pedro Porro, arrière droit de Tottenham, le buteur anglais de 29 ans est l'un des trois meilleurs attaquants du monde. Toutefois, le PSG doit batailler avec le Bayern et le Real Madrid sur ce dossier.

En quête d'un nouveau buteur de classe mondiale, le PSG a jeté son dévolu sur Harry Kane, qui réalise des merveilles du côté de Tottenham. Lors d'un entretien accordé à AS , Pedro Porro a pris position sur l'avenir de son coéquipier chez les Spurs . Et l'arrière droit de 23 ans a affirmé qu'Harry Kane était l'un des meilleurs attaquants du monde, ce qui lui permet de pouvoir évoluer dans n'importe quel grand club.

«C'est un crack»

« Kane est-il le leader incontesté de l'équipe ? C'est un leader, un capitaine et une référence. Il réalise de grandes performances depuis de nombreuses années, il a du charisme et c'est une idole pour les fans ici. Le classeriez-vous parmi les trois meilleurs attaquants du monde ? Bien sûr. Je n'hésiterais pas une seconde. Très peu d'attaquants offrent le travail défensif et l'engagement d'Harry, en plus de son énorme qualité et de son sens du but. C'est un crack. » , a confié Pedro Porro, avant d'en rajouter une couche.

«Il a montré qu'il était un phénomène»