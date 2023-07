Une offre va partir, le PSG jubile

Alexis Brunet

Le PSG va devoir bien gérer les retours de prêt de certains de ses joueurs. Keylor Navas, par exemple va revenir à Paris après son prêt à Nottingham Forest. Et il faudra trouver une solution pour le portier qui a perdu sa place de numéro 1 au profit de Gianluigi Donnarumma. L'Inter Milan est intéressé par le Costaricien, mais seulement en cas de départ d'André Onana. Justement Manchester United va bientôt formuler une offre pour le Camerounais.

À l'été 2021, le PSG profitait d'une opportunité de marché pour s'offrir un des gardiens les plus prometteurs d'Europe, Gianluigi Donnarumma. Le portier arrivait librement et gratuitement en provenance de l'AC Milan, avec qui il avait commencé au plus haut niveau à l'âge de 16 ans. Un transfert à coût zéro pour Paris, mais qui a eu de sérieuses répercussions derrière.

Navas a perdu sa place au PSG

Longtemps miné par des problèmes dans les buts, le PSG avait trouvé la solution en 2019, en faisant signer Keylor Navas en provenance du Real Madrid. Le portier costaricien devenait le numéro 1, et il mettait fin au débat, en réalisant de nombreuses grandes prestations. Mais avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, il a petit à petit perdu sa place. Cette année, il a même été prêté à Nottingham Forest en deuxième partie de saison.

Navas est pisté par l'Inter Milan