Son transfert prend forme au PSG, un problème à 6M€ est révélé

Pierrick Levallet

S'il ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine, José Mourinho pourrait néanmoins rendre un grand service au club de la capitale sur le mercato. Le Special One ne serait pas contre voir Renato Sanches débarquer à l'AS Roma cet été. Néanmoins, le salaire du milieu de terrain de 25 ans pourrait gâcher toute cette opération.

Renato Sanches pourrait bien ne pas s’éterniser au PSG. Recruté par Luis Campos l’été dernier, le joueur de 25 ans ne s’est montré à la hauteur des attentes placées en lui. De ce fait, le club de la capitale pense à s’en débarrasser cet été comme Le10Sport.com a pu vous le confirmer. S’il venait réellement à partir, le Portugais pourrait rebondir en Serie A lors de ce mercato estival.

Le PSG prépare un transfert surprise, Mourinho s’en mêle https://t.co/28L8IhiQUg pic.twitter.com/v2ef7zAGJx — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Mourinho veut rendre service au PSG sur le mercato

Comme rapporté par le journaliste Gianluca Di Marzio, l’AS Roma songerait à aller chercher Renato Sanches. José Mourinho et Tiago Pinto apprécieraient le profil de l’international portugais, et le considéreraient ainsi comme un excellent plan B en cas d’échec avec Davide Frattesi.

Le salaire de Renato Sanches peut tout gâcher