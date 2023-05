EXCLU - Mercato : Le PSG pense à vendre ces deux joueurs

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Lors du prochain mercato estival, le PSG souhaite faire le ménage. Plusieurs ventes sont espérées par le club parisien qui a besoin de faire entrer des sous ainsi que faire de la place dans son vestiaire. Pour cela, selon nos informations, deux milieux de terrain ont été placés sur la liste des transferts.

Après un premier mercato 2022 animé, Luis Campos va poursuivre sur sa lancée. La prochaine fenêtre des transferts promet d’être aussi active, voire plus. Le Portugais pourrait voir plusieurs clients plier bagage, à commencer par Lionel Messi (fin de contrat) mais aussi Neymar, qui semble ouvrir la porte à un départ, lui qui dispose d’un contrat XXL au PSG, jusqu’en 2027. En plus de ces deux grosses possibles économies financières, Paris souhaite faire le ménage et se séparer d’autres joueurs. Des éléments prêtés cette saison comme Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes. Mais également des joueurs présents dans l’effectif de Christophe Galtier.

EXCLU @le10sport : Marco Verratti n’est pas à vendre !▶️ Selon nos informations, le PSG n’envisage pas du tout le départ du milieu de terrain italien#PSG #Verratti #Mercatohttps://t.co/NbubiedBEP — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 15, 2023

Carlos Soler peut partir

Selon les informations récupérées par le10sport.com , le PSG souhaite se séparer de Carlos Soler. Le milieu de terrain recruté l’été dernier, en provenance de Valence, ne convainc pas. Son profil n’a pas trouvé sa place dans l’effectif parisien. Trop discret, trop effacé et surtout pas assez décisif, Soler fait partie des joueurs susceptibles de partir cet été. A 26 ans, sa valeur dépasse les 20 millions d’euros, lui qui a été acheté 18 millions d’euros par le PSG.

Renato Sanches aussi…

Après avoir illuminé le jeu du LOSC, Renato Sanches s’est ouvert les portes du PSG. La présence de son ancien entraîneur, Christophe Galtier, et de l’homme qui l’a relancé, Luis Campos, a beaucoup joué dans son arrivée à Paris. Mais malgré sa polyvalence, le Portugais n’apporte pas suffisamment au PSG. Comme Hatem Ben Arfa avant lui, Renato Sanches se casse les dents sur une concurrence trop dense pour lui permettre de trouver du rythme, de la régularité et donc d’exprimer son talent. Nos sources indiquent que lui-aussi sera placé sur la liste des départs et que Paris est à l’écoute active des offres.