Bernardo Silva, Neymar, Messi… Toutes les infos mercato du 16 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG fonce sur Bernardo Silva qui prépare son arrivée

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, le PSG fonce sur Bernardo Silva ! L'ensemble de la presse française confirme le vif intérêt du club de la capitale pour le milieu offensif de Manchester City, qui fait office de priorité dans l'esprit de Luis Campos pour cet été. Et L'EQUIPE va même encore plus loin en indiquant dans ses colonnes du jour que Bernardo Silva, très réceptif à cet intérêt du PSG, aurait déjà pris des renseignements sur les endroits potentiels où vivre s'il débarque dans la capitale.



PSG : Barcelone se positionne aussi sur Bernardo Silva

En plus du vif intérêt du PSG, Bernardo Silva figurerait également sur les tablettes du FC Barcelone. Et au micro de TV3 , le président Joan Laporta a évoqué sans détour le joueur de Manchester City : « Je le connais personnellement. En 2015, je l’avais signé, mais je n’ai pas été élu. J’étais au Portugal avec son agent, son père. C’est un grand joueur de City. Nous avons une idée assez précise du marché. Nous pourrons renforcer toutes les lignes si la LaLiga approuve le plan de viabilité. Tous les joueurs veulent venir au Barça. C’est très important », indique le président du Barça.



L’entourage de Neymar confirme son départ du PSG

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Neymar voudrait lui aussi de claquer la porte du PSG. Une tendance confirmée ce mardi par France Bleu Paris qui indique, après avoir sondé l'entourage de Neymar, que le numéro 10 du PSG envisageait effectivement un transfert cet été.



PSG : L’agent de Neymar veut le placer à Chelsea

S'il venait à quitter le PSG au cours du prochain mercato estival, le point de chute de Neymar semble déjà tout trouvé ! Selon les révélations de GOAL , son agent Pini Zahavi pousse en faveur d'un transfert vers Chelsea, qui était déjà annoncé sur les traces de l'attaquant brésilien depuis quelques mois.



PSG : Messi tout proche d’un retour au FC Barcelone ?

Interrogé au micro de l'émission El Chiringuito , le journaliste espagnol Eduardo Inda apporte de nouvelles révélations majeures sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été, lui qui arrive en fin de contrat au PSG : « Cet après-midi, j'ai parlé à un dirigeant, le plus proche de Laporta, et ils pensent qu'il reviendra. Il y a de sérieuses possibilités. Busquets va partir, peut-être Jordi Alba et Piqué est déjà parti. Si vous creusez, il y a de l'argent pour le payer », indique Inda.



