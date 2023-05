PSG : Le clan Neymar se lâche sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2027, Neymar est poussé au départ par le PSG qui ne compte plus sur lui. Et alors qu'il refusait d'envisager un départ jusque-là, le Brésilien semble désormais être ouvert à une vente cet été. C'est en tout cas ce que laisserait paraître son entourage en privé. Encore faut-il trouver un club acquéreur.

L'été du côté du PSG s'annonce brûlant. Et pour cause, une large revue d'effectif semble être souhaitée par la direction du club parisien. Dans cette optique, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat et va quitter le club dans les prochaines semaines. Me ce ne sera probablement pas la seule star à être poussée au départ.

Prêt, résiliation… Comment le PSG peut-il se débarrasser de Neymar ? https://t.co/9hKNPSZUkp pic.twitter.com/e2m4K2tKMr — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

L'entourage de Neymar confirme sa volonté de partir

En effet, depuis quelques semaines, l'hypothèse d'un départ de Neymar fait grandement parler. Le PSG chercherait à s'en séparer par tous les moyens, comme l'été dernier. Mais cette fois-ci, cela semble très différent. Et pour cause, selon les informations de Julien Froment, divulguées sur France Bleu Paris , l'entourage de Neymar a confirmé que le numéro 10 de la Seleçao envisageait clairement un départ cet été.

Quel club pour Neymar ?

Encore faut-il trouver un club susceptible de l'accueillir, ce qui sera probablement le plus compliqué. En effet, rares sont les clubs en mesure de verser une indemnité de transfert, tout en payant l'imposant salaire de Neymar. Chelsea, Manchester United et Newcastle semblent être les clubs les plus intéressés par le numéro 10 du PSG qui risque de faire parler de lui cet été.