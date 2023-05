Cette star veut signer au PSG, une date cruciale est fixée

Alexis Brunet

Luis Campos va avoir du boulot cet été avec le mercato du PSG. Paris va s’agiter, au niveau des arrivées, comme des départs. Si Lionel Messi ne prolongera sûrement pas dans la capitale, Sergio Ramos pourrait lui signer un nouveau bail au sein du club français. En tout cas, c’est en bonne voie.

Paris s'apprête sans doute à tourner une grande page de son histoire récente cet été. Neymar et Lionel Messi sont tous les deux annoncés sur le départ. Messi pourrait retrouver le FC Barcelone ou migrer vers l'Arabie saoudite, alors que Neymar pourrait lui rejoindre la Premier League. Cela acterait donc l'échec de la MNM.

Paris veut Bernardo Silva

Pour remplacer potentiellement Lionel Messi, le PSG a ciblé Bernardo Silva. L'attaquant portugais réalise encore une fois une grande saison en Angleterre avec Manchester City et il pourrait quitter les Skyblues à deux ans de la fin de son contrat.

Le PSG veut régaler Mbappé, un transfert à 80M€ prend forme https://t.co/ur0JGdhfsS pic.twitter.com/gBrkDVkfvS — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Ramos devrait être prolongé