Le PSG veut régaler Mbappé, un transfert à 80M€ prend forme

Alexis Brunet

La ligne directrice du PSG est claire pour ce mercato estival. Construire une équipe autour de Kylian Mbappé, et ce, avec des joueurs jeunes, et de préférence français. Luis Campos s'active donc en ce sens depuis plusieurs semaines. Le conseiller football parisien a d'ailleurs avancé sur une piste qui va faire très plaisir à Kylian Mbappé : Bernardo Silva.

Depuis deux saisons maintenant, le Paris Saint-Germain aligne trois stars en attaque. La MNM, composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais à l'aube de la saison 2023-2024, il pourrait n'en rester qu'un. Lionel Messi est annoncé avec insistance sur le départ. En fin de contrat cet été, il ne prolongera sûrement pas ; désirant revenir au FC Barcelone, qui est en train de faire tout pour le rapatrier. Neymar, lui aussi, pourrait quitter Paris. Newcastle ainsi que Chelsea seraient intéressés en Angleterre, à moins que le Brésilien ne parte pour une destination un peu plus exotique.

Kylian Mbappé pierre angulaire du projet parisien

Vous l'aurez donc compris, il ne resterait plus que Kylian Mbappé comme star en attaque. Le PSG a comme projet de construire une équipe autour de lui et pour lui. Paris pisterait donc de nombreux jeunes joueurs français, mais aussi des joueurs avec qui l'ancien attaquant de l'AS Monaco possède des affinités. Ça tombe bien, Luis Campos avance ses pions pour un vieil ami de Mbappé.

Paris veut absolument Bernardo Silva