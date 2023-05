PSG : Une grosse surprise du mercato mal engagée ?

Benjamin Labrousse

Alors que la saison se rapproche de son terme, le PSG prépare d’ores et déjà son mercato. Le club parisien souhaite considérablement approfondir son effectif, et ce, à plusieurs postes. Concernant le milieu de terrain, les dirigeants parisiens gardent un œil sur l’ancien du club Adrien Rabiot, libre en juin prochain. Mais l’international Français se rapproche de Manchester United.

Le mercato estival parisien est au centre de l’attention ces derniers temps. Et pour cause, malgré un possible titre de champion de France à l’arrivée, la saison du PSG n’aura pas été à la hauteur des attentes. Ainsi, les dirigeants parisiens et le conseiller sportif Luis Campos, qui comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin mars, va rester parisien l’an prochain, aspirent à considérablement bousculer l’effectif actuel cet été. Et face aux départs potentiels de certains joueurs importants (Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti), le Portugais va devoir se montrer inventif dans son recrutement.

Manchester United très intéressé par Adrien Rabiot

Ainsi, ces derniers temps le PSG avait surveillé avec attention la situation de son ancien joueur (2012-2019) Adrien Rabiot du côté de la Juventus. Ce dernier arrive en fin de contrat à Turin en juin prochain, et n’a jamais semblé fermé à un possible retour en terres parisiennes. Mais le club parisien n’est pas le seul à apprécier les qualités du milieu de terrain français. Manchester United, qui avait déjà tenté de recruter Adrien Rabiot à plusieurs reprises (2019, août 2022, janvier 2023), a fait du Français sa priorité pour le mercato estival selon les informations de l’Équipe .

