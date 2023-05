Le PSG a choisi l'héritier de Messi, Mbappé peut exulter

Baptiste Berkowicz

Avec un départ programmé de Lionel Messi en fin de saison, le PSG s'active déjà pour trouver le remplaçant de l'Argentin. En effet, le club de la capitale a décidé de jeter son dévolu sur le joueur de Manchester City, Bernardo Silva. Une piste souhaitée par Kylian Mbappé et Luis Campos d'après Le 10 Sport.

La fin de Lionel Messi au PSG est proche. Engagé jusqu'en juin, le joueur aux sept Ballons d'Or n'évoluera plus au Parc des Princes la saison prochaine. Et le club parisien aurait d'ores et déjà désigné son successeur sur le flan droit de l'attaque parisienne : Bernardo Silva.

Remplaçant désigné de Messi

La polyvalence de Bernardo Silva, qui peut évoluer sur le côté droit de l'attaque mais aussi intégrer le milieu de terrain, plaît aux dirigeants parisiens. Selon Le Parisien , le PSG en aurait fait sa priorité pour le prochain mercato estival. Le joueur portugais ne serait pas contre un départ et est considéré comme le remplaçant idéal de Lionel Messi à Paris.

Le PSG déjà actif

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, l'idée de recruter Bernardo Silva est validée par le duo Kylian Mbappé-Luis Campos. Coéquipiers à l'AS Monaco lors du titre de champion de France en 2017, les deux joueurs s'apprécient sur et en dehors du terrain. Le PSG a déjà avancé ses pions et est entré en contact avec l'entourage de Bernardo Silva. Reste maintenant à voir si le club de la capitale réussira à attirer le joueur de 28 ans.