Poussé dehors, il va rejoindre un autre flop du PSG

Jean de Teyssière

L'aventure commune entre Renato Sanches et le Paris Saint-Germain touche (déjà) à sa fin. Arrivé durant le dernier mercato estival, le Portugais avait pourtant vite pris la mesure de l'enjeu de porter le maillot parisien en marquant son premier but lors de sa première minute de jeu face à Montpellier (5-2). Mais depuis, le Portugais a disparu des radars et pourrait rejoindre Mauro Icardi à Galatasaray la saison prochaine.

Le PSG prévoit de passer un gros coup de balai dans l'effectif parisien en vue de la saison prochaine. Le mercato estival estampillé Luis Campos a été un échec puisque Renato Sanches, arrivé contre 15M€ va être poussé dehors et rejoindre un ancien joueur du PSG, lui aussi poussé vers la sortie la saison dernière...

Galatasaray fonce sur Renato Sanches...

D'après les informations du média turc Fanatik rapportés par Foot Mercato , le club turc de Galatasaray, actuel leader de la Super Lig serait tenté de faire venir un autre joueur du PSG qui n'est pas en réussite : Renato Sanches. En cas de titre de champion de Turquie, Galatasaray disputera la Ligue des Champions, ce qui pourrait bien convaincre le Portugais de tenter l'aventure turque. Si pour l'instant aucune offre n'a été faite, les Turcs sont optimistes concernant cette venue.

...qui veut garder Mauro Icardi

Le club de Galatasaray offrira au moins un contexte plus simple que celui que Renato Sanches connaît au PSG. En Turquie, il pourra compter sur la présence de Mauro Icardi, prêté par le PSG à Galatasaray, que les Aslanlars souhaiteraient à tout prix garder. Il faut dire que l'Italien revit puisqu'il a marqué 15 buts et délivrés 7 passes décisives cette saison en Super Lig. De quoi convaincre encore un peu plus Renato Sanches, qui voit le club de Galatasaray comme étant le club parfait pour se relancer; lorsque le PSG veut se débarrasser d'un joueur pas en réussite.