Fiasco au PSG, ce flop est mis à la porte

Recruté pour 15M€ du LOSC par le Paris Saint-Germain, Renato Sanches n'a pas vraiment réussi à justifier une telle somme. Trop souvent blessé, le Portugais n'a disputé que 24 matchs cette saison avec le PSG toutes compétitions confondues. Et devant le grand ménage qui sera sans doute fait cet été, Renato Sanches fait office de favori concernant les joueurs qui quitteront le club.

La fin est proche entre Renato Sanches et le PSG ? Recruté cet été contre 15M€, ce transfert s'avère être un fiasco et pourrait bien faire ses valises cet été. Un bel aveu d'échec pour le premier recrutement made in Luis Campos qui devrait faire partir quasiment tous les joueurs qu'il a recruté l'été dernier...

Fin de l'aventure entre le PSG et Renato Sanches

D'après les informations de Foot Mercato , Renato Sanches devrait logiquement faire partie des joueurs qui seront mis à la porte cet été par le PSG. Auteur de seulement 20 matchs en Ligue 1, pour seulement 5 titularisations avec deux buts marqués, n'a pas convaincu les dirigeants parisiens qui essayent de le faire partir...

Renato Sanches a la cote