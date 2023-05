Transferts - PSG : Il discute avec Messi et balance tout en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fraîchement sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone se tourne déjà sur la saison à venir, avec en ligne de mire le retour de Lionel Messi. Joan Laporta a confirmé ce dimanche être intéressé par le joueur du PSG, et le président du club culé en a rajouté une couche au lendemain de cette sortie remarquée.

L’opération Messi est lancée au FC Barcelone. Alors que l’Argentin arrive à la fin de son contrat avec le PSG, le club culé travaille pour rapatrier son ancienne star. « Nous allons tout faire pour le ramener , a assuré ce dimanche soir le président Joan Laporta après avoir été sacré champion d’Espagne sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. »

PSG : 600M€ pour Messi, elle crie au scandale https://t.co/XVg0rUjriB pic.twitter.com/jlMeAdY3P0 — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Le FC Barcelone travaille sur le dossier Messi

Pour parvenir à ses fins, le FC Barcelone doit encore renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Le club culé espère parvenir rapidement à un accord avec La Liga pour lui permettre d’enregistrer le contrat des joueurs prolongés mais également des futures recrues, dont Leo Messi. Mais Joan Laporta devait également se réconcilier avec le septuple Ballon d’Or du PSG et ses proches après leur départ mouvementé à l’été 2021, et il semble que ce soit chose faite.

« J’ai parlé à Leo »