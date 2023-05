PSG : Messi reçoit un nouvel appel du pied pour son transfert

Arnaud De Kanel

Encore sifflé par le public du Parc des Princes samedi soir face à l'AC Ajaccio, Lionel Messi est de plus en plus proche de quitter le PSG en fin de saison. En plus d'Al-Hilal et de l'Inter Miami, c'est bien évidement le FC Barcelone qui se met à rêver d'un retour de son joyau. Le vice-président du club catalan a confirmé ce désir.

La rupture est consommée entre Leo Messi et le PSG. Bien que le club de la capitale ait revu sa sanction à la baisse, l'heure n'est toujours pas à une prolongation pour l'Argentin qui a des envies d'ailleurs. Des destinations exotiques s'offrent à lui, mais pas que. En effet, le FC Barcelone est dans la course.

Le Barça confiant pour Messi

Ce lundi matin, Sport annonce que le Barça et son président Joan Laporta se montrent plutôt confiants pour le transfert de Lionel Messi. Le club catalan compte bien rapatrier La Pulga comme l'a confirmé Rafa Yuste, le vice-président du club blaugrana.

«J'aimerais beaucoup que Messi revienne»