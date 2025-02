«C’est grâce à lui» : La vie de Marion Rousse est chamboulée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante France Télévisions pour toutes les courses cyclistes, mais également patronne du Tour de France Femmes, Marion Rousse a ajouté une nouvelle corde à son arc : présentatrice. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe a lancé sa propre émission sur France 3 « La vie à vélo ». L'occasion pour elle de rappelle à quel point le vélo a changé sa vie.

Visage du cyclisme féminin depuis désormais plusieurs années, Marion Rousse n'en finit plus de voir sa carrière grandir. Déjà consultante France Télévisions sur le Tour de France ainsi que toutes les courses cyclistes, la compagne du double champion du monde Julian Alaphilippe est également celle qui a relancé le Tour de France Femmes afin de s'imposer comme une pionnière du cyclisme féminin. Mais ce n'est pas tout puisque Marion Rousse a également désormais sa propre émission, « La vie à vélo », diffusée sur le samedi à 12h55 sur France 3. Une situation dont elle se réjouit, rappelant que tout cela a été rendu possible grâce au vélo, omniprésent dans sa vie depuis sa jeunesse.

«Le cyclisme est dans mon ADN»

« Cette passion du vélo, je l'ai depuis toujours. Mon père était cycliste et mes cousins étaient des professionnels. À force d'aller les voir, j'ai très vite eu envie de les suivre. À six ans, j'ai obtenu ma licence grâce au soutien de ma mère et malgré la réticence de mon père qui, ensuite, est pourtant devenu mon entraîneur et mon plus grand soutien. Le cyclisme est dans mon ADN », confie-t-elle dans une interview accordée au site de France 3, avant d'évoquer son rôle dans l'éclosion du Tour de France Femmes.

Le Tour de France Femmes, un vrai succès

« Il y a eu beaucoup de différence entre le cyclisme masculin et féminin. C'est un combat qui me tient particulièrement à cœur, car quand j'étais cycliste professionnelle, il fallait que j'aille travailler pour avoir un salaire alors que les hommes, eux, étaient rémunérés à pouvoir vivre de leur passion. Donc, ça a été un gros problème pendant beaucoup d'années. On s'est battues pour le retour du Tour de France femmes dont ce sera la 4ᵉ édition l'année prochaine. Un véritable succès dont on avait vraiment besoin pour être mondialement connu en étant retransmis dans plus de 190 pays dans le monde », ajoute Marion Rousse.

«Grâce au vélo, j'ai désormais un nouveau rôle»

La patronne du Tour de France Femmes conclut en évoquant l'importance du vélo dans sa vie, rappelant que c'est grâce à lui qu'elle a désormais un nouveau rôle. « Pour moi, aujourd'hui, le vélo, c'est la balade et je suis très contente de voir de plus en plus de femmes sur un vélo. Et on en verra de plus en plus. Et puis, grâce à lui, j'ai désormais un nouveau rôle dans ce magazine "La vie à vélo". Donc, je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui aiment le vélo et j'espère surtout que le concept plaira et que les téléspectateurs et internautes seront très nombreux à nous suivre », se réjouit Marion Rousse, confirmant ainsi que le vélo avait changé sa vie.