Cyclisme : Alaphilippe lâche la date de sa retraite ?

Agé de 32 ans, Julian Alaphilippe est plus proche du début que de la fin de sa carrière. Enfant de la Soudal Quick-Step, il pourrait écrire finalement les dernières lignes de son histoire en Suisse. Le Français s'est engagé pour trois ans et demi avec l'équipe Tudor de Fabian Cancellara. A la presse suisse, il a laissé entendre qu'il pourrait s'agir du dernier contrat de sa carrière.

Julian Alaphilippe a mis fin à une histoire de dix ans. Lancé dans le peloton en 2014, le Français a tout connu avec la Quick Step de Patrick Lefevere. Mais il était écrit que les deux hommes qui se sont tant aimés puis tant provoqués tourneraient la page en même temps. A la recherche de ses meilleures sensations, Alaphilippe s’est engagé avec l’équipe Tudor, pourtant en deuxième division. Ce qui veut dire que la formation suisse devra bénéficier d’une invitation pour participer aux plus grandes courses, notamment le Tour de France.

Les vérités d'Alaphilippe sur son transfert

Alors faut-il parler de déclassement pour Alaphilippe ? Le principal intéressé a lui-même répondu aux sceptiques. « Ce n'est pas ce que je ressens. On me voulait absolument chez Tudor. On sent la philosophie et l'identité de l'équipe. Je suis un coureur qui roule avec beaucoup de cœur. Dans de nombreuses équipes, tout tourne autour des chiffres. Ici, c'est aussi important bien sûr, mais le facteur humain n'est pas négligé. Je voulais faire partie de cette famille et je suis super motivé pour cette aventure » a-t-il confié à Blick, tout en reconnaissant que le manque de visibilité sur sa saison le perturbait légèrement.

La grande annonce sur son avenir

« Ce n'est pas facile. J'espère que nous pourrons participer partout. En même temps, je me concentre sur ce que je peux influencer » a confié Alaphilippe. Mais il n’est pas le seul dans cette situation. Le Suisse Marc Hirschi, vainqueur de la Flèche Wallonne, a également pris ce risque. Toutefois, le danger est plus grand pour le Français, qui ne peut plus s’impatienter à ce stade de sa carrière. Lors de cet entretien, il a d’ailleurs confié que Tudor pourrait être la dernière équipe de sa carrière. « Si c’est mon dernier contrat ? Peut-être. Mais je ne me projette pas aussi loin » a-t-il confié. Son bail s’étire jusqu’en 2027.