Cyclisme : Il marque déjà son territoire à côté d’Alaphilippe

Amenés à partager le leadership de l’équipe Tudor Cycling, Julian Alaphilippe et Marc Hirschi, tous deux arrivés cet hiver, verront fatalement leurs résultats comparés par la direction de la formation suisse. Et dans le contexte, Marc Hirschi n’a pas tardé à marquer son territoire…

Au sein de sa nouvelle équipe Tudor Cycling, Julian Alaphilippe sera appelé à partager régulièrement le leadership avec une autre recrue XXL, Marc Hirschi. Que ce soit sur le Tour de France, si comme prévu la formation suisse reçoit son invitation, ou sur certaines grandes classiques, les deux champions pourraient être amenés à assumer le rôle de leader à deux.

Hirschi gagne pour sa première course avec Tudor…

Cela pourrait-il engendrer une rivalité ? Compte tenu de la personnalité du double champion du monde tricolore, centrée sur le collectif, cela semble peu probable. Marc Hirschi l’a d’ailleurs lui-même souligné dans les colonnes de L’Equipe récemment : « Je n’ai pas été surpris par l’énergie de Julian. Je le connaissais pour l’avoir côtoyé sur les courses, mais aussi sur ce que je voyais de lui dans les médias. Il est exactement comme je m’y attendais. C’est une personne positive, qui rigole et aime le vélo. Il est très bon pour mettre l’ambiance dans une équipe, pour rendre tout le monde heureux ».

Au sein de Tudor, on comparera inévitablement les résultats d’Hirschi et Alaphilippe

Quand bien même la relation entre les deux leaders s’annonce limpide et chaleureuse, il est inévitable qu’au sein de la direction de Tudor, on soit amené à regarder les résultats de chacun. Et dans le contexte, Marc Hirschi n’a pas tardé à marquer son territoire en remportant la première course de sa saison, la Classique de Valence. Après la course, le coureur suisse a commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je me suis senti bien toute la journée : le plan était de partir en solo dans la dernière montée, mais le rythme était déjà très élevé et mes jambes ne me le permettaient pas, alors j'ai suivi mon rythme et je les ai rattrapés au sommet. Je savais que j'avais un bon sprint, alors je suis resté calme et j'ai travaillé avec les gars jusqu'au moment de la victoire. Cela a parfaitement fonctionné et je suis vraiment content de remporter ma première victoire sous le maillot Tudor. Je me suis bien entraîné cet hiver mais la première course est toujours spéciale, on ne sait jamais vraiment où l’on en est. J’attends maintenant avec impatience la semaine prochaine à Majorque où nous avons une équipe solide ».