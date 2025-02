OM : Plans B en urgence pour finir le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enregistré le départ de Lilian Brassier, l’OM veut également se séparer d’Ismaël Koné, qui pourrait lui aussi rejoindre le Stade Rennais. Deux joueurs que les dirigeants marseillais veulent remplacer. Si Nicolo Fagioli et Aaron Anselmino semblent être les priorités, d’autres pistes sont explorées si celles-ci ne se concrétisent pas.

Parti au Stade Rennais cet hiver, Lilian Brassier (25 ans) pourrait bientôt être rejoint par un autre joueur de l’OM. Comme indiqué par L'Équipe, Habib Beye a validé le recrutement d’Ismaël Koné, mais avant de le laisser partir, les dirigeants marseillais veulent d’abord trouver son remplaçant.

L’OM espère toujours recruter Fagioli et Anselmino

L’OM veut également compenser le départ de Lilian Brassier et espère donc recruter un milieu de terrain et un défenseur, ce qu’a confirmé Roberto De Zerbi dimanche soir. En ce sens, Nicolo Fagioli (23 ans, Juventus) et Aaron Anselmino (19 ans, Chelsea) semblent être les deux pistes prioritaires de la direction olympienne.

L’OM a des plans de secours

Toutefois, comme indiqué par La Tribune OM, l’Olympique de Marseille a anticipé un éventuel échec dans ces deux dossiers. L’OM explore dans le même temps d’autres pistes que celles menant à Nicolo Fagioli et Aaron Anselmino et l’intention de Medhi Benatia serait de tenter plusieurs coups en ce dernier jour de mercato.