Transferts - PSG : Départ annoncé pour Messi, il lâche une bombe en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec le PSG arrive à terme, Lionel Messi vit probablement ses derniers instants près du Parc des Princes en attendant de s’envoler pour l’Arabie saoudite, comme l’ont annoncé des sources locale il y a une semaine, ou la Catalogne, comme le désire le principal intéressé. Un souhait partagé par le président Joan Laporta.

Sifflé par une grande partie du Parc des Princes samedi face à Ajaccio (5-0), Lionel Messi connaît une fin d’aventure compliquée au PSG. L’histoire d’amour n’aura jamais vraiment démarré entre les deux, au point que le départ de l’Argentin, libre en fin de saison, semble désormais inéluctable. Lionel Messi étudie actuellement les options qui s’offrent à lui, avec une préférence claire.

PSG : 600M€ pour Messi, elle crie au scandale https://t.co/XVg0rUjriB pic.twitter.com/jlMeAdY3P0 — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

L’Arabie saoudite patiente, Messi attend le FC Barcelone

En effet, Lionel Messi se verrait bien finir sa carrière au FC Barcelone, comme il l’avait imaginé avant d’être victime des problèmes financiers rencontrés par l’écurie catalane il y a deux ans. Les discussions seraient en cours entre les deux parties, tandis que l’Arabie saoudite reste à l’affût avec un contrat historique à la clé. Des sources locales relayées par l’ AFP ont récemment affirmé que l’affaire était d’ailleurs conclue pour l’arrivée du septuple Ballon d’Or dans le Golfe Persique. Un accord verbal aurait bel et bien été trouvé, mais le numéro 30 du PSG espère toujours que le Barça parvienne à rapidement alléger sa masse salariale pour passer concrètement à l’action, et lui permettre de retrouver le Camp Nou. La direction blaugrana est à la tâche, et Joan Laporta ne cache pas son objectif.

« Nous allons tout faire », annonce le Barça