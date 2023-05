Surprise, un attaquant veut signer à l’OM

Arnaud De Kanel

Moins d'un an après son départ de l'ASSE pour rallier la MLS et le Los Angeles FC, Denis Bouanga a manifesté son envie de revenir jouer en Europe ces derniers temps pour se rapprocher de sa famille. Si aucune destination n'avait filtré, c'est désormais chose faite. Le Gabonais rêverait de signer à l'OM.

« L’Europe me manque. C’est difficile d’être loin de ma famille. Je pense que j’ai encore les capacités de jouer dans une équipe européenne et montrer ma force », confiait Denis Bouanga il y a un peu plus d'un mois dans l'émission Génération After sur RMC . Bien qu'il brille en MLS avec Los Angeles, l'attaquant gabonais souhaite à tout prix revenir sur le Vieux Continent, plus précisément à l'OM.

Bouanga rêve de l'OM

Ce dimanche soir, via son compte Twitter , le journaliste Mohamed Toubache-Ter a fait une très grosse révélation. Selon ses informations, Denis Bouanga souhaiterait rejoindre l'OM. D'après les dires du journaliste, l'attaquant gabonais « se lève OM, mange OM et dort OM. » Mais que donne Denis Bouanga depuis son départ de l'ASSE ?

.@BouangaDenis veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM. #OMSCO — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 14, 2023

Un joueur estimé à 6M€