EXCLU - Mercato - PSG : Ayman Kari en route vers l’ASSE ?

Selon nos informations exclusives, l’ASSE tente de récupérer un grand espoir du PSG en dernière minute. Il s’agit du milieu de terrain Ayman Kari, également courtisé par un club étranger…

L’AS Saint-Etienne fonce tête baissée dans la fin du mercato d’hiver. Objectif pour les Stéphanois : renforcer tous les secteurs de jeu. Et notamment le milieu du terrain, pas assez étoffé au regard des difficultés rencontrées par les Foréziens lors de la première partie de saison 2024-2025. Eirik Horneland, le nouveau coach, aimerait mettre la main sur un profil prometteur. Et c’est justement le sens de la piste Ayman Kari (PSG).

L’ASSE tout proche de récupérer la pépite du PSG

Selon les informations exclusives du 10 Sport, l’ASSE entre dans les négociations finales pour Ayman Kari. Considéré comme l’un des grands espoirs de la formation parisienne, Ayman Kari (20 ans) suscite beaucoup d’intérêts ces derniers mois. Saint-Etienne est encore en course et a bon espoir de le signer. A l’étranger, un solide concurrent dont l’identité n’a pas filtré est également sur le coup. Les prochaines heures vont être décisives, notamment dans le choix du joueur…