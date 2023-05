Coup de théâtre, le PSG prépare un coup improbable avec Neymar

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le club de la capitale est prêt à tout pour se débarrasser de son numéro 10 lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le PSG prévoirait même de négocier une résiliation à l'amiable avec Neymar en dernier recours.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a paraphé un contrat de cinq saisons lors de sa signature. Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 10 parisien a rempilé un an plus tôt. Ayant prolongé avec le PSG en mai 2021, Neymar est désormais lié au club rouge et bleu jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la star brésilienne ne devrait pas aller au bout de son engagement à Paris.

Mercato : Le futur contrat de Messi est révélé, le PSG fixé https://t.co/BIuTyhtFfw pic.twitter.com/EwS2CjkX8k — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Le PSG veut à tout prix se séparer de Neymar

Alors que Neymar enchaine les blessures et n'évolue pas du tout à son meilleur niveau, le PSG serait déterminé à boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Et pour se débarrasser de son attaquant de 31 ans, la direction parisienne serait prête à employer tous les moyens.

Le PSG est prêt à tout pour éjecter Neymar