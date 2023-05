Il l’annonce, l’OM doit le recruter

Arnaud De Kanel

Le départ de Steve Mandanda a profité à Pau Lopez qui est devenu le titulaire indiscutable au poste de gardien à l'OM. Mais depuis quelques matchs, des doutes subsistent et certains remettent en cause les performances de l'Espagnol. Pour le journaliste Hakim Zhouri, l'OM aurait tout intérêt à recruter Yassine Bounou.

Pau Lopez est l'un des grands gagnants de l'arrivée d'Igor Tudor. A contrario des Mattéo Guendouzi et autres Dimitri Payet, l'Espagnol, qui n'était plus titulaire en fin de saison dernière, est devenu incontournable pour le Croate. Certes, le départ de Steve Mandanda a joué pour beaucoup, mais le professionnalisme de Lopez a convaincu l'OM d'en faire son titulaire et de recruter qu'un pur numéro deux en la personne de Ruben Blanco. Mais combien de temps va durer le règne de Pau Lopez dans les cages olympiennes ? Une opportunité de marché rare se présente avec Yassine Bounou et selon le journaliste Hakim Zhouri, le club phocéen devrait foncer sur le Marocain qui est « meilleur » que son homologue espagnol.

«C’est un des meilleurs»

« En étant objectif, Bounou est meilleur que Pau Lopez. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde ont pu voir que sur pénalty c’est quelqu’un qui a du flair. Il a un ratio de pénalty arrêté qui est énorme c’est un des meilleurs à ce niveau là. L’année dernière il a été élu meilleur gardien de la Liga. Il a fait de belles saisons avec Séville, il a gagné la Ligue Europa », a confié le journaliste des Lions de l'Atlas pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Cela peut vraiment être une bonne pioche pour l’OM»