PSG : Jackpot pour Neymar, ça se bouscule sur le mercato

Alexis Brunet

Neymar est actuellement un joueur du PSG, mais jusqu'à quand ? Le Brésilien pourrait ne pas faire de vieux os en France et quitter Paris dès cet été, après six saisons au club. Mais reste à savoir qui pourra accueillir l'attaquant, car il dispose d'un salaire XXL au PSG. Toutefois, de nombreux clubs sont quand même intéressés.

Ces derniers temps, on parle avec insistance d'un possible départ de Lionel Messi du PSG. L'Argentin est en fin de contrat cet été, et il ne devrait pas prolonger avec Paris. Pour rebondir, le septuple Ballon d'Or devrait revenir au FC Barcelone qui fait tout pour le rapatrier, à moins qu'il ne cède au pont d'or offert par l'Arabie saoudite, plus précisément d'Al-Hilal.

Neymar pourrait lui aussi quitter Paris

Toutefois, le PSG pourrait voir une autre de ses stars quitter le club à la fin de la saison. En effet, Neymar serait en partance. En tout cas, Luis Campos essaierait de s'en débarrasser. Son départ a même été défini comme la priorité absolue du mercato selon Sport.es . Mais alors que Messi est en fin de contrat cet été, Neymar lui est sous contrat jusqu'en 2027 au PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et il avait prévu de finir sa carrière à Paris lorsqu'il a prolongé.

Neymar - Mbappé : Le PSG prépare une opération colossale https://t.co/dfYCyqdgnI pic.twitter.com/XkHpLu7mNx — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Neymar touche 28M€ brut annuel