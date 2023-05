Transferts : Après le PSG, un autre club le snobe

Arnaud De Kanel

Annoncé au PSG ces dernières semaines, Moussa Diaby ne figure pourtant pas dans les plans de Luis Campos selon nos informations. L'attaquant du Bayer Leverkusen serait également pisté par le Real Madrid mais une fois encore, ce ne serait que du vent.

Le mercato approche à grand pas et le PSG a prévu de se renforcer considérablement dans le secteur offensif. Outre les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et encore Randal Kolo-Muani, celui de Moussa Diaby revient avec insistance. Mais comme nous vous l'avons révélé, l'ailier français n'intéresse pas le PSG. Le Français pourrait également essuyer le refus d'un nouveau club.

Le Real Madrid pas intéressé par Diaby ?

Dernièrement, le Real Madrid est l'un des clubs dans lequel a été envoyé Moussa Diaby. Or, le club madrilène aurait d'autres priorités à en croire les informations de Fabrizio Romano. « Pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'avancées entre le Real Madrid et Diaby. En ce qui concerne les ailiers, je pense que leur priorité est de clarifier ce qui se passe avec Marco Asensio. Ce sera le premier point pour eux dans la semaine à venir. Marco Asensio sera un point crucial. Ensuite, il y a Brahim Díaz, il reviendra officiellement au Real Madrid après la fin de son prêt et à ce moment-là, il décidera s'il renouvelle avec le Real Madrid et reste ou s'il retourne à Milan. Ils doivent prendre une décision sur de nombreux joueurs avant de viser quelqu'un comme Diaby », a déclaré le journaliste italien pour Madrid Xtra . De plus, il reste persuadé que le Bayer Leverkusen réclamera une somme trop importante qui freinera logiquement le Real.

«Je suis sûr que Leverkusen demandera beaucoup d'argent»