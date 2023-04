EXCLU - Mercato : Moussa Diaby n’est pas dans les plans du PSG

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En pleine ascension du côté de l’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a vu son nom associé à celui du PSG dans la perspective du prochain mercato estival. Selon nos informations, le profil de l’attaquant français ne figure pas dans le plan de vol de Luis Campos. Voici nos précisions.

A 23 ans, 13 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Moussa Diaby poursuit sa belle aventure au Bayer Leverkusen. Dans le sprint final de cette saison 2022-2023, l’attaquant français devrait faire mieux que ses statistiques de l’exercice précédent (16 buts, 13 passes décisives) et ainsi confirmer son statut de talents européens. Un profil très suivi à quelques semaines du marché des transferts. Foot Mercato a évoqué, il y a quelques jours, des intérêts d’Arsenal, de Newcastle et du PSG.

Pas dans le projet du PSG

Le 10 Sport s’est renseigné sur le dossier Diaby. S’il est exact que l’intérêt des clubs anglais cités, Arsenal et Newcastle, est très vif (il est même possible d’ajouter une écurie actuellement dans le Top 10 de Premier League), ce n’est en revanche pas le cas du PSG. Nos sources au sein du club parisien indiquent que Moussa Diaby, aussi talentueux soit-il, ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine. Ses caractéristiques ne rentrent pas dans le type de profil recherché par Luis Campos et ses équipes. Un retour dans l’ancien titi parisien à la maison n’est donc pas d’actualité.

Son prix grimpe en flêche

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2025, Moussa Diaby est clairement un dossier estival priorité pour le club allemand. La volonté de le conserver est là, même si les dirigeants allemands restent à l’affût des propositions éventuelles. L’été 2023 sera en effet l’ultime occasion de vendre à prix d’or le petit Français… Car depuis deux ans, sa valeur ne cesse de grimper. Et à ce jour, il est tout à fait possible de voir un club dépenser plus de 50 millions d’euros sur Moussa Diaby. Des discussions vont avoir lieu au cœur de l’été. Si une grosse offre arrive, le Bayer Leverkusen ne devrait pas fermer la porte et discutera si le montant est alléchant. Dans le cas contraire, l’heure sera à l’ouverture des négociations pour prolonger. Et récompenser les performances d’un garçon qui prouve clairement sa valeur depuis trois saisons, à l’instar d’un Christopher Nkunku à Leipzig.