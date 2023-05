Mbappé l’attend au PSG, une opération hallucinante a capoté

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Le club de la capitale en pince notamment pour Rafael Leao. Chelsea avait déjà essayé de le recruter l'été dernier. Et les Blues auraient tenté de monter une opération colossale pour convaincre l'AC Milan.

À l’approche du mercato estival, le PSG préparerait déjà son recrutement. Le club de la capitale penserait notamment à aller chercher du renfort dans le secteur offensif pour venir épauler Kylian Mbappé. Luis Campos commencerait ainsi à s’activer sur le marché des transferts. Le conseiller football parisien aurait déjà placé quelques noms sur sa liste.

Le PSG en pince pour Leao

Le10Sport.com vous a ainsi dévoilé il y a quelques jours que le PSG en pinçait sérieusement pour Rafael Leao. Néanmoins, la formation parisienne ne serait pas la seule à être intéressée par les services de l’attaquant de 23 ans. Chelsea lorgnerait également sur lui.

Chelsea a monté une grosse opération l'été dernier