EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao…

Si la marge de manœuvre financière du PSG sera une nouvelle fois limitée cet été, Paris a tout de même la volonté de recruter un élément de taille sur le plan offensif. Un attaquant de pointe pour venir combler les derniers manques de l’effectif en la matière. Et selon nos sources, Rafael Leao fait clairement partie des pistes les plus suivies par Luis Campos.

Il est encore difficile de savoir si le PSG aura une marge de manœuvre pour recruter cet été. A l’heure actuelle, le club doit encore composer avec des restrictions financières suite aux importantes dépenses des derniers mois, notamment sur la masse salariale. C’est une condition qui a été imposée à Luis Campos dès son arrivée : construire un effectif capable de gagner la Ligue des Champions, sous trois ans, avec un budget « restreint ». Pour autant, Paris a toujours les moyens de se montrer ambitieux. Notamment si des départs importants s’organisent comme ceux des joueurs actuellement prêtés (Icardi, Draxler, Wijnaldum…) mais aussi celui de Lionel Messi, par exemple.

Le PSG veut un attaquant

Comme révélé par le10sport.com , la porte est ouverte pour Lionel Messi. Si l’Argentin émet le souhait de partir, le PSG se rangera derrière sa décision et ne fera pas le forcing. En revanche, s’il désire rester à Paris et poursuivre, le sextuple Ballon d’Or le pourra puisqu’une proposition est déjà sur la table. Mais que Messi reste ou parte, la donne sera la même pour le PSG. Un nouvel attaquant est espéré. Un profil pour jouer en pointe et permettre à Kylian Mbappé d’occuper son rôle préférentiel, sur un côté.

Campos, l’homme qui a trouvé Leao

La liste parisienne est déjà bien établie. Luis Campos planche déjà sur plusieurs pistes depuis de longs mois. Il ne reste qu’à connaître les possibilités financières à sa disposition. Et parmi les noms qu’il suit avec grande attention, il y a celui de Rafael Leao. C’est Luis Campos qui a déniché cette pépite et qui l’a fait éclore du côté du LOSC, avant son explosion sous les couleurs du Milan AC. Selon nos sources, le PSG en pince très fort pour Rafael Leao, qui dispose de tous les critères recherchés.

Rien de fait avec le Milan

Parmi les atouts du dossier Rafael Leao, au-delà de ses qualités physiques et techniques, il y a sa situation contractuelle. Son bail au Milan AC se termine dans un an. Son prix est donc clairement un « atout » pour Paris, qui peut imaginer un super coup à moindre frais. Sur le marché, Rafael Leao est bien moins cher qu’un Victor Osimhen, par exemple. Pour l’heure, les discussions se poursuivent avec le Milan AC. La presse italienne évoque l’existence d’un accord pour prolonger, ce n’est pas encore le cas. Jorge Mendes, qui gère les intérêts de Rafael Leao, pilote le dossier et se retrouve fortement solliciter par les grands clubs européens. Le PSG fait partie de la danse.