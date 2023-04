Galtier - PSG : La porte lui est ouverte, il va planter le Qatar

Thomas Bourseau

Julian Nagelsmann figurerait dans les petits papiers des décideurs du PSG dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. Néanmoins, il se pourrait qu’après avoir éliminé le PSG en Ligue des champions avec le Bayern Munich, Nagelsmann plante le club de la capitale. Explications.

Et si le PSG changeait tout à la prochaine intersaison ? Certes, Christophe Galtier est dans la tourmente en raison d’un scandale raciste remontant à l’année dernière à l’OGC Nice dont il est le protagoniste. Néanmoins, ce sont les résultats sportifs jugés plus qu’insuffisants par le Paris Saint-Germain en cette année 2023 qui devraient lui coûter sa place en fin de saison. D’après Le Parisien, Christophe Galtier se serait déjà fait une raison et saurait qu’il ne sera plus de la partie au PSG la saison prochaine.

Pour l’après-Galtier, le PSG réfléchit pour Nagelsmann

Le Paris Saint-Germain ne compterait rien laisser au hasard et il se trouverait que plusieurs profils seraient déjà étudiés au sein du club parisien pour la saison prochaine. Julian Nagelsmann ferait partie de la liste prioritaire du PSG, à l’instar de Luis Enrique ou encore de Thiago Motta. Cependant, Chelsea aurait déjà pris contact avec Julian Nagelsmann et une entrevue aurait eu lieu dans la journée de jeudi dernier. Le but ? En savoir plus sur les plans sur le long terme de l’entraîneur allemand et inversement, Nagelsmann aurait demandé quelle serait l’étendue de son pouvoir à Chelsea.

Nagelsmann prêt à snober le PSG ?