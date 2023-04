Mercato : Il fait une annonce, le PSG peut s’inquiéter

Hugo Chirossel

Confortablement installé en tête de la Ligue 1, le PSG peut se projeter sur le prochain mercato estival. Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Luis Campos aurait fait de Victor Osimhen sa priorité afin de renforcer l’attaque parisienne. Cependant, l’international nigérian se sent bien à Naples, à qui il a déclaré sa flamme récemment.

L’été prochain, Luis Campos souhaiterait recruter un joueur qu’il connaît bien, Victor Osimhen. Selon RMC Sport , le conseiller sportif du PSG aurait fait de l’attaquant âgé de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, sa priorité pour le prochain mercato estival. Le dirigeant portugais avait déjà recruté l’international nigérian en 2019, lorsqu’il officiait au LOSC. Grand artisan de l’excellente saison de Naples, Victor Osimhen a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues.

Voilà l'homme qui peut sauver Christophe Galtier https://t.co/fOAstzc41P pic.twitter.com/EFZYUeA2r7 — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Je n'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie»

Écarté des terrains depuis une quinzaine de jours en raison d’une blessure aux adducteurs, Victor Osimhen a fait son retour samedi, à l’occasion de la rencontre entre Naples et l’Hellas Vérone (0-0). Un retour important pour les Azzurri , qui affronteront l’AC Milan mardi, en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Après le match nul de son équipe, Victor Osimhen a dit tout le bien qu’il pensait de Naples, que ce soit la ville, le club ou bien ses supporters. Une annonce qui ne laisse pas forcément présager d’une envie d’un transfert au PSG.

«Je ne peux pas demander mieux»