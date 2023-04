Un joueur va revenir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Nottingham Forrest cet hiver, Keylor Navas a réalisé des débuts intéressants en Premier League mais se retrouve à jouer le maintien avant d'affronter Manchester United ce dimanche. Par conséquent, il est très peu probable d'imaginer le Costaricien poursuivre l'aventure. Sous contrat jusqu'en 2024, il devrait donc revenir au PSG.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ne se satisfaisait plus de son statut de doublure de l'Italien. Par conséquent, après être passé proche d'un départ vers Naples l'été dernier, le Costaricien a cherché une nouvelle porte de sortie cet hiver. C'est ainsi qu'il a été prêté à Nottingham Forrest. Le promu en Premier League, très actif sur le mercato, est d'ailleurs satisfait des prestations du portier prêté par le PSG.

Keylor Navas va revenir au PSG

Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , Nottingham Forrest ne sera pas en mesure d'assumer le salaire de Keylor Navas en cas de transfert définitif. D'autant plus que le maintien est loin d'être acté et une relégation serait rédhibitoire pour l'avenir du Costaricien. Par conséquent, comme de nombreux joueurs prêtés, l'ancien gardien de but du Real Madrid devrait faire son retour au PSG où son contrat court jusqu'en juin 2024.

Un avenir au Mexique ?