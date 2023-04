Mercato : Le PSG lâche un énorme appel du pied en direct

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs années, le PSG souffre d'un gros manque au milieu de terrain. Opposé au RC Lens samedi soir, le club de la capitale affrontait une référence dans l'entrejeu de notre championnat en la personne de Seko Fofana. Interrogé sur un possible transfert de l'Ivoirien vers le PSG, Christophe Galtier ne s'est pas opposé à sa venue.

Le PSG souffre d'un déficit au milieu de terrain puisque le remplaçant de Thiago Motta n'a toujours pas été trouvé malgré plusieurs millions dépensés. L'été dernier, le nom de Seko Fofana était revenu avec insistance mais Luis Campos n'avait pas donné suite à cause du montant réclamé. L'Ivoirien, natif de la capitale, s'est illustré samedi soir face au PSG et le sujet est revenu sur la table pour Christophe Galtier.

«Certains me demandent de signer au PSG»

Dans un entretien accordé au Parisien , Seko Fofana avait évoqué un possible transfert au PSG. « Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire », confiait-il. L'actualité a relancé le débat.

«Il a un profil très intéressant»